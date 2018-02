Zu diesem Thema fand ein Informationsabend im Gasthaus „Bauernstube“ in Roth statt. Für Stefan Kabitz (Marktgemeinderat Zapfendorf, FREIE WÄHLER Bayern) steht fest, die STABS wird abgeschafft.

Für den mit anwesenden Ersten Bürgermeister von Rattelsdorf Bruno Kellner (FREIE WÄHLER) sind die Aussagen von Finanzminister Markus Söder bei der Klausurtagung in Kloster Banz richtungsweisend. Kabitz gab zu bedenken, dass dies nur eine Willenserklärung der CSU ist.

Positiv wurde das Schreiben vom Innenministerium aufgenommen, was persönlich vom Minister Joachim Herrmann unterzeichnet ist. Dieses besagt, dass vorerst keine Bescheide zur STRABS an die Bürger rausgeschickt werden sollen.



Was geschieht mit Oberleiterbach und Roth?



Die Meinung von Kabitz ist es, dass das Thema neu vom Marktgemeinderat behandelt werden muss, denn dieser hat die STRABS beschlossen und die Rother und Oberleiterbacher mussten zahlen. Beide müssen ihr Geld wieder zurückerstattet bekommen. Der Marktgemeinderat soll Rückgrat zeigen, da bei der Einführung der STRABS unter anderem die Zapfendorfer Straßen Rosengarten und Bahnhofstraße nicht berücksichtigt wurden. Ehrlichkeit sollte wieder zählen und nicht Mauschelei.