„Mömpf, mömpf, mömpf, das entscheidet die örtliche Verwaltung“, - man kann sich den Beamten in Würzburg bildlich vorstellen, als er eine klare, transparente, nachvollziehbare und eindeutige Entscheidung zum Thema Weihnachtsmarkt in Rentweinsdorf treffen sollte.Man darf sich fragen: Gibt es irgendwelche Schwierigkeiten bei der Regierung in Würzburg? Gibt es vielleicht Klare-Worte-Findungsstörungen? Die Bürger/innen werden doch von ihrer Bezirksregierung erwarten können, dass sie die Kriterien offenlegt, nach denen eine Verwaltung bestimmt, ob ein Weihnachtsmarkt am Volkstrauertag stattfinden darf oder nicht.Oder gibt es keine Kriterien? Entscheidet das Los? Dann hat dieses Jahr Pommersfelden ( Schlossadvent auf Weißenstein ) den Hauptgewinn gezogen. Denn dort durfte ein riesengroßer Weihnachtsmarkt seine Pforten öffnen. Und Rentweinsdorf die große Niete. Diesmal war es leider nichts. Und für nächstes Jahr kann man schon ein flaues Gefühl haben.Auch den Rattelsdorfern war Fortuna hold. Sie durften zum Hobby-, Künstler- und Ideenmarkt am Volkstrauertag (19.11.2017) einladen.Da stellt sich doch die Frage: Wer regiert uns eigentlich? Die Willkür oder die Kirche oder ermüdete Staatsbedienstete oder sollte es nicht die Rechtsstaatlichkeit sein mit der ihr eigenen Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Gleichbehandlung und Verhältnismäßigkeit? Vielleicht kommt es zu Weihnachten so, wer weiß es, dass die Ober-Regierung der Unter-Regierung einen Brief schickt, sie solle der Unter-Unter-Regierung in Ebern mal die Leviten lesen.