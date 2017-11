Und wieder neigt sich ein Jahr dem Ende zu. Die Blaskapelle Neundorf blickt auf die Feierlichkeiten zum 50jährigen Bestehen zurück und möchte sich an dieser Stelle ganz besonders beim Publikum bedanken.



Wie in alter Tradition, beschließt die Blaskapelle Neundorf ihre Saison mit einem Weihnachtskonzert in der Kirche Mariä Geburt und lädt hierzu recht herzlich ein.