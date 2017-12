Am Samstag, 30.12. beginnt um 17 Uhr in der St. Kilians-Kirche in Ziegelanger das schon traditionelle Weihnachtskonzert der Heimatkapelle Ziegelanger. In diesem Jahr wirken mit:

Dorfsänger Ziegelanger "Immer lustig"

Heimatkapelle Ziegelanger

Pfarrer Michael Erhart

Jugendchor "KAPALARED"

an der Orgel: Ralf Hofmann

Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden gebeten für die Caritaskindertagesstätte in Zeil.

Anschließend herzliche Einladung zum gemütlichen Beisammensein im Winzerhof am Gemeindehaus.