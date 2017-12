Franz Böhnlein, der 1. Vorsitzende des VdK Ortsverbandes Gerach begrüßt ganz herzlich alle Mitglieder und die Ehrengäste der diesjährigen Weihnachtsfeier. Er ist hocherfreut über die rege Teilnahme und wünscht allen schöne und besinnliche Stunden. Mit weihnachtlichen Gitarrenklängen stimmt die Schülerin Linda Schmitt den Saal auf einen kurzweiligen Nachmittag ein. Mit „Kling Glöckchen klingelingeling...“ und anderen bekannten Weihnachtsliedern lassen sich die Gäste gerne mitnehmen in die vorweihnachtliche Zeit.



Grußworte

Bürgermeister Gerhard Ellner lobt in seinem Grußwort das Engagement des VdK Ortsverbandes Gerach. Mit einem umfassenden Paket verschiedener Beratungs- und Vertretungsmöglichkeiten gegenüber Behörden und Gerichten sei der Sozialverband VdK den Bürgern immer wieder ein starker Partner und helfe in besonderen Notlagen. Sei es bei Problemen wie Alterssicherung, Pflege oder aber auch bei Einkommensarmut. Der VdK als größter Sozialverband in unserem Land, wartet nicht und sagt „tut was“, sondern er handelt und sagt „WIR tun was“ - und das schon seit vielen Jahren. Viele Bürger hätten diese Hilfe schon erfahren dürfen. Er freue sich deshalb sehr über einen starken Ortsverband in Gerach. Bürgermeister Ellner bedankt sich herzlich für die Einladung und wünscht allen Anwesenden noch schöne und unbeschwerte Stunden.



Im Mittelpunkt von Franz Böhnleins Ansprache steht das Fest der Liebe, Weihnachten. Mittlerweile sei das schöne Fest ein Fest des Konsums geworden. Dieses Verhalten führe dazu, dass sich Viele abgehängt fühlten. In Beispielen weist Franz Böhnlein dabei auf die Kinderarmut und die schlechteren Chancen dieser Kinder auf ein gutes Leben hin. Und einem traurigen Begleiter der Armut – der Einsamkeit. Dies sei besonders bei älteren Menschen der Fall. Und genau wegen dieser Menschen, die eher am Rande der Gesellschaft stehen müssen, sei es so wichtig, dass es den VdK gibt. Immer mehr Menschen unterstützen deshalb den Sozialverband ideell. Sie seien Mitglied, weil sie wüssten, dass sie damit einen Beitrag für eine sozial gerechtere Gesellschaft leisten. Mit seinen sozialpolitischen Inhalten könne der VdK deshalb auch punkten. Ungerechtigkeit sei keine Erfindung oder Schwarzmalerei, sie sei real in unserem Land, in dem die Schere immer weiter auseinandergeht.



Frau Udja Holschuh, die neue VdK-Kreisgeschäftsführerin in Bamberg, erzählt in ihrem Grußwort, was sie bewogen hat, sich auf die Stelle der Geschäftsführung zu bewerben. Mit dieser Position habe sie zum ersten Mal die Möglichkeit gesehen, auch in ihrer Heimatstadt Bamberg einen Beitrag zu einer sozial gerechteren Gesellschaft zu leisten. Das Thema soziale Gerechtigkeit begleite sie schon seit ihrer Berufswahl. Als Leiterin des städtischen Seniorenamts in Bayreuth waren es 24 Jahre lang alte Menschen, die im Mittelpunkt ihrer Arbeit standen. Mit dem Wechsel zum Sozialverband VdK sei das Thema der sozialen Gerechtigkeit jetzt noch viel weiter gefasst, da der VdK soziale Ungerechtigkeiten überall in unserer Gesellschaft aufgreife. Genau das ist es, was Frau Holschuh auch in Bamberg vertreten und stärker in die öffentliche Diskussion rücken möchte – politische Lobbyarbeit machen.



„Der VdK ist unabhängig. Gerade für unsere Sozialrechtsberatung, aber auch für die politischen Themen, die wir aufgreifen, ist das wichtig“, erklärt sie. „Und der VdK ist ein Mitgliederverband. Das Engagement vieler macht ihn so stark. Auch das möchte ich mit meiner Arbeit unterstützen – sowohl auf Kreisverbandsebene als auch in den 58 Ortsverbänden.“ Von denen durfte sie bereits einige kennenlernen. Und da habe sie viel Engagement für das Gemeinwesen erleben dürfen.



Gute Unterhaltung bei Kaffee und Kuchen



Ruckzuck ist das großartige Tortenbuffet umlagert. Eine riesige Auswahl feinster Torten lassen die Entscheidung mächtig schwer fallen... Die fleißigen Tortenbäckerinnen haben sich mal wieder selbst übertroffen. An den Tischen beginnen angeregte Unterhaltungen. Beim Genuss der leckeren Köstlichkeiten und einer guten Tasse Kaffee kommen alle schnell miteinander ins Gespräch. Zur Unterhaltung tragen auch zwei Geschichten bei, die von Susanne Hardt und Sibylle Götz vorgetragen werden.



Mitglieder-Ehrungen

Wie in jedem Jahr stehen auch heute wieder die Jubilare im Mittelpunkt. Die Ehrungen mit Verleihung der Urkunde mit Ehrennadel und einem kleinen Präsent übernehmen Frau Udja Holschuh und Bürgermeister Gerhard Ellner mit dem 1. Vorsitzenden Franz Böhnlein. Zwei Mitglieder werden für 10 Jahre ehrenamtliche Mitarbeit geehrt. Neun Mitglieder für eine 10jährige Mitgliedschaft und ein Mitglied für eine 25 jährige Mitgliedschaft. Herzlichen Glückwunsch den Jubilaren!



Der Nikolaus kommt...

In seinem Abschlusswort dankt Franz Böhnlein allen, die zum guten Gelingen des Festes beigetragen haben. Ein ganz besonderer Dank geht an das Helferteam um Mina Böhnlein. Denn an diesem Nachmittag blieben keine Wünsche offen. Mit Spannung wird nun noch der Nikolaus erwartet. Doch bis er seinen Weg in den Saal findet, verkürzt Linda Schmitt mit ihrer Gitarre und stimmungsvoller Weihnachtsmusik die Wartezeit. Dann ist es soweit. Der Nikolaus hält Einzug und verteilt seine Geschenke an die Gäste der Feier. Ein wunderbarer Nachmittag geht zu Ende.