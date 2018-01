Die Weihnachtsfeier des SV Ermreuth fand in diesem Jahr bereits am Samstag, den 16. Dezember und somit vor dem 3. Advent, anstatt vor dem 4. Advent wie üblich statt. Neben dem vorweihnachtlichen Rahmenprogramm bildete die Veranstaltung auch den feierlichen Rahmen für die Ehrungen von mehreren Vereinsmitgliedern.

Der SV Ermreuth konnte sich an diesem Abend bei mehreren Spielern für 200 Spiele in den Seniorenmannschaften 1 und 2 bedanken. Im anschließenden Gruppenbild sind von links zu sehen, Markus Hammerand, Maik Sprenger, Manuel Back und Jonas Thummet, die gleiche Anzahl Spiele absolvierte auch der abwesende Frank Thummet.

Weiter halten Heinz „Pele“ Wölfel (im Bild rechts) 60 Jahre, Heinz Hammerand 50 Jahre (im Bild links) und Susanne Lang 25 Jahre dem SV Ermreuth die Treue und wurden an diesem Abend dafür geehrt und stellten sich anschließend zum Erinnerungsbild.

Die Ehrung für weitere nicht anwesende Jubilare werden durch die Vorstandschaft nachgeholt, dies sind Willi Stegbauer (60 Jahre), Rudi Gubo (50 Jahre) und Dominik Spitz, Dominik Scholz, Tobias Scholz, Christoph Thummet und Bernd Mörlein (alle 25 Jahre).

An diesem Abend wurden auch die Ehrungen für längjähriges Wirken im Sportverein Ermreuth ausgesprochen. Erwin Gubo (im Bild links), der derzeitige 1.Kassier im Verein, wurde für 20 jährige Funktionstätigkeit, Helmut Thummet (im Bild rechts), einer der drei gleichberechtigten Vorstände, für 40 jährige Funktionstätigkeit ausgezeichnet.