Weihnachten am Rathaus bei der BRK Bereitschaft Steinach an der Saale.

Es war wieder ein schöner Jahresabschluss in geselliger Runde mit Glühwein und Bratwürscht am Rathaus in Steinach.



Wir bedanken uns bei allen Helfern und Vereinen die uns beim Auf- und Abbau jedes Jahr unterstützen.



Es hat aber wieder alles gut funktioniert und unserer kleine Gruppe hat die Bewirtung schnell und gut gemeistert.



Die BRK Bereitschaft Steinach ist nur eine kleine Gruppe. Wir suchen deshalb ehrenamtliche Helfer und Unterstützer die uns bei unserer Arbeit gerne unterstützen möchten.



Unser nächster Gruppenabend ist am 1, Dienstag Februar 2018