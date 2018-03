Da werden sinnlos Millionen für diesen Superbrunnen ausgegeben aber das was er bringen soll, bringt er nicht und obwohl es am Wochenende warm war lief der Brunnen, wie üblich mal wieder nicht. Wer das Bild genauer betrachtet der sieht, dass am Sonntag die Stadt und auch die Anlage gut besucht waren. Nachdem aber doch immer festgestellt wurde, dass die Menschen auf den Brunnenrändern herumsprangen, hat die Staatsbad Schilder "Betreten verboten" angebracht.



Ob es allerdings unbedingt sein muss, dass Menschen im Rosengarten Ihre Decken am Brunnen ausbreiten, Shisha-Wasserpfeifen aufstellen, Radio laufen lassen usw. entspricht nicht meinem Geschmack. Der Rosengarten sollte ein Ort der Erholung sein und auch bleiben. Im Luitpoldpark und am Mäander gibt es massenhaft Platz für Decken und Zusammenkünfte und da ist es auch fast alles erlaubt.



Der Rosengarten hat sehr viel Geld verschlungen und war vor dem Umbau nicht ein einziges Mal mit Decken und sonstigem bevölkert. Darüber muss die Stadt nachdenken, ob sie dies weiter so möchte.