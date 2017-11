Im Oktober 1997 öffnete der Jugendtreff Hirschaid am Leimhüll erstmals seine Pforten für die Kinder und Jugendlichen der Marktgemeinde.

Diese Eröffnung ist nun 2017 genau 20 Jahre her. 20 Jahre in denen viel passiert ist. 20 Jahre in denen Jugendliche aus Hirschaid und Umgebung im Jugendzentrum ein- und aus gegangen sind und ihre Freizeit, ihre Probleme und Sorgen, ihre Geschichten und ihre Gedanken mit uns geteilt haben. 20 Jahre, in denen das Jugendzentrum ein wichtiger Teil im Leben dieser Jugendlichen war – und es auch noch bis heute ist.

20 Jahre Offene Jugendarbeit ist ein Stück lebendige Geschichte. Unsere Arbeit spiegelt sich in allen damaligen und heutigen Besuchern wieder. Viele der Jugendlichen aus den Anfangsjahren des eigenverwalteten Treffs sind mittlerweile selbst Eltern. Einige kommen nach all den Jahren wieder in den Treff um sich zu über die alten Zeiten auszutauschen. Sie alle haben genauso eine Geschichte und Erinnerungen an das JuZ, wie auch die Besucher der letzten zwei Jahre.

Wir möchten so viele Momente wie möglich sammeln und einen Abend lang Revue passieren lassen. Darum laden wir alle Freunde, Bekannte und Interessierte ein, am 17. November 2017 ab 16:00 Uhr ihre Erlebnisse im Jugendzentrum am Leimhüll 1 in Hirschaid mit uns zu teilen.

Wir freuen uns auf diesen besonderen Abend!