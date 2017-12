Immer für eine Überraschung gut sind die Vereine in Steinwiesen, wenn es darum geht, Gutes zu tun. So auch der FC Bayern München Fanclub mit Jürgen Feil an der Spitze. Seit Jahren spendet der Fanclub für gute Zwecke. Bei der Weihnachtsfeier im Vereinslokal Cafe Kuhnlein wurde ein Trikot versteigert, der Erlös war für die katholische Kirche Steinwiesen gedacht. Und so konnte Jürgen Feil im Anschluss an die Eröffnung des zweiten Adventsfensters im Pfarrgarten einen Scheck in Höhe von 250 Euro an Pfarrer Richard Reis überreichen. Die Überraschung war mehr als gelungen und Pfarrer Reis sehr dankbar für die Spende.







Bild: Pfarrer Richard Reis (re) nimmt den Scheck vom FC Bayern München Fanclub von Jürgen Feil entgegen.