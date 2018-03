Um Themen, die öffentlich diskutiert werden müssen, drückt sich der Stadtrat Ebern herum. Die Verantwortung dafür trägt letztlich der Bürgermeister.



Die gravierendsten Vorfälle: Naturfriedhof und Abriss der Berufsschule bzw. Ausweisung eines Neubaugebietes auf dem Areal der ehemaligen Berufsschule.



Aber auch zum Thema Sparkasse Ostunterfranken hätte sich der Stadtrat eine öffentliche Meinung bilden müssen, da die Stadt über den Landkreis indirekt an der Sparkasse beteiligt war bzw. ist. Auch mehrere Meinungen der verschiedenen Fraktionen wären möglich gewesen. Nur gab es überhaupt keine Meinung dazu.



So kann man frei nach Karl Kraus für Ebern sagen: „Es genügt nicht, keine Meinung zu haben; man muss auch unfähig sein, sie auszudrücken.“



In einer parlamentarischen Demokratie ist es unverzichtbar, dass sich Meinungen im öffentlichen Widerstreit herausbilden. Da müssen Pro- und Contra-Argumente öffentlich ausgetauscht werden, dann muss abgewogen werden, Stimmungsbilder aus der Bürgerschaft sind zu hören und zu berücksichtigen. Erst dann kann abgestimmt werden, und zwar öffentlich.



Wie kann man nur auf den Gedanken kommen, dass dies nicht im Landkreis Hassberge und nicht für die Stadt Ebern gelten soll?



Wie es die Gemeindeordnung vorschreibt, sind Beratungen und Abstimmungen im Stadtrat öffentlich zu behandeln. Nur in Ausnahmefällen, wenn es um schützenswerte Daten geht, darf nichtöffentlich getagt bzw. abgestimmt werden. Selbst dann sind zumindest die Themen, die behandelt werden, bekannt zu machen. Auch hier in Ebern: FEHLANZEIGE!



Noch etwas: Die Bürger haben ein berechtigtes Interesse zu erfahren, wer wie abgestimmt hat. Ansonsten kann nämlich niemand bei der nächsten Wahl eine begründete Wahlentscheidung treffen. Gerade das ist nämlich Sinn und Zweck einer parlamentarischen Demokratie. Anderenfalls fänden wir uns alle flugs in einer Autokratie wieder.

Anmerkung: Dies ist ein Leserbeitrag und spiegelt nicht die Meinung der Redaktion wieder.