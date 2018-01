Kronach (bu) Die Ausbildung zum zertifizierten Therapiebegleithundet-Team bei der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing in Kronach genießt bereits über Jahre hinweg einen exzellenten Ruf. Mittlerweile bildet die Arbeitsgemeinschaft Mantrailing Teams aus dem ganzen Bundesgebiet aus. Sogar aus Nordfriesland hatte sich jemand für die halbjährige Ausbildung in Kronach interessiert. Kurz vor Jahresende haben dann insgesamt zwölf Teams die Ausbildung in Kronach erfolgreich abgeschlossen: Prof. Dr. Silke Schorm (Regensburg), Marina Schnurrer (Hollfeld), Klaus Schütz (Günthersleben), Daniela Thurn (Bayreuth), Marina Meindl-Walther (Egloffstein), Ivonne Henkel (Meura), Florian Müller (Selb), Michael Ruhland (Kulmbach), Angelika Meister (Wasserlosen), Ramona Ziegler (Hambach), Karin Brem (Marktleuthen) und Karin Robl (Tirschenreuth). Herzlichen Glückwunsch und vielen, lieben Dank an alle DozentInnen und MentorInnen für die Hilfe und Unterstützung bei der Ausbildung.



Das Therapiehundezentrum der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing ist die einzige Institution im gesamten deutschsprachigen Raum, die über zwei Qualitätssiegel verfügt. Zum einen ist die Ausbildung bei der Europäischen Gesellschaft für die gestützte Therapie (ESAAT) akkreditiert und der Verein selbst von der Animal Assisted Intervention International (AAII) zertifiziert.



Tiergestützte Therapie“ umfasst bewusst geplante pädagogische, psychologische und sozialintegrative Angebote mit Tieren für Kinder, Jugendliche, Erwachsene wie Ältere mit kognitiven, sozial-emotionalen und motorischen Einschränkungen, Verhaltensstörungen und Förderschwerpunkten. Sie beinhaltet auch gesundheitsfördernde, präventive und rehabilitative Maßnahmen. Basis der tiergestützten Therapie ist die Beziehungs- und Prozessgestaltung im Beziehungsdreieck Klient – Tier – Bezugsperson. Tiergestützte Therapie beinhaltet Methoden, bei denen Klienten mit Tieren interagieren, über Tiere kommunizieren oder für Tiere tätig sind.Die Durchführung erfolgt zielorientiert anhand einer klaren Prozess- und Themenorientierung unter Berücksichtigung tierethischer Grundsätze mit anschließender Dokumentation und fachlich fundierter Reflexion.



Allgemeine Ziele der tiergestützten Therapie sind die körperlichen, kognitiven und emotionalen Funktionen wiederherzustellen und zu erhalten, die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur Durchführung von Aktivitäten und Handlungen zu fördern, das Einbezogenseins in die jeweiligen Lebenssituation zu fördern und

das subjektive Wohlbefinden zu verbessern. Damit soll erreicht werden, dass der einzelne Mensch in unterschiedlichen Lebensbereichen seinen Fähigkeiten entsprechend agieren und partizipieren kann.



Die spezifischen Ziele der tiergestützten Therapie orientieren sich ausgehend von der Indikationsstellung an Bedürfnissen, Ressourcen und am Störungsbild wie Förderbedarf des jeweiligen Klienten. Tiergestützte Therapie steht in enger Beziehung zu anderen verwandten Wissenschaftsdisziplinen wie Psychotherapie, Psychologie, Medizin, Pädagogik, Ethologie und Veterinärmedizin.



Foto: Zu den Voraussetzungen des Hundes gehört es, dass er sich überall anfassen lässt und „menschenfreundlich“ ist. Deswegen wird jeder Hund während der Ausbildung verschiedenen Tests unterzogen - wie auf diesem Foto. Es zeigt Ausbildungsleiter Manfred Burdich beim sogenannten Eignungstest.