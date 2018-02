Kronach/Kulmbach (bu) „Die Nase tief am Boden, konzentriert den Bürgersteigen entlang, um Häuser herum und hinein in das belebte Fritz-Einkaufszentrum - die Spur führt auf kürzestem Weg zur vermissten Person.“ Genau das konnte in der vergangenen Woche an mehreren Tagen im Fritz-Einkaufszentrum in der Kulmbacher Innenstadt beobachtet werden. Die Rettungshundestaffel der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing war zum Suchhundetraining in und am „Fritz“ zu Gast. „Ein solches Einkaufszentrum bietet unendlich viele Möglichkeiten der Suche. Viele Menschen als Verleitpersonen, Lüftungstechnik, die die Geruchsspur verwirbeln, Verleitgerüche durch Gastronomie, und, und, und“, so Manfred Burdich von der Arbeitsgemeinschaften Mantrailing. „Aber genau das sind die Herausforderungen, die ein echter Personenspürhund meistern muss.“



Aber egal ob als Hobby oder für den Rettungseinsatz - Mantrailing bietet eine artgerechte Auslastung für den Hund. Er lernt dabei spielerisch der richtigen Spur zu folgen. Daneben stärkt das Trailen dauerhaft das Vertrauen zum Menschen und verbessert die Beziehung von Mensch und Hund. Es ist daher auch für ängstliche, unsichere und hyperaktive Hunde geeignet. Mantrailing (engl. man „Mensch“ und trail „verfolgen“) ist die Personensuche unter Einsatz von Gebrauchshunden, die Mantrailer oder Personenspürhunde genannt werden. Dabei wird der hervorragende Geruchssinn der Hunde ausgenutzt.



Der Unterschied zwischen einem Mantrailer und anderen Suchhunden besteht darin, dass der Mantrailer bei der Suche verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden kann und sich trotz vieler Verleitungen ausschließlich an den Geruchsmerkmalen der gesuchten Person orientiert. Mantrailer können daher, im Unterschied zu Fährtenhunden, auch in Gebäuden und auf bebauten Flächen eingesetzt werden.



Foto: Marion Ruppert aus Weißenbrunn mit ihrer Riesenschnauzerhündin Oleandra beim Belohnungsritual nach einer erfolgreichen Suche im Fritz-Einkaufszentrum. Im Hintergrund Jürgen Trebes, einer der Ausbilder bei der Arbeitsgemeinschaft Mantrailing.