Zapfendorf-Lauf: Die Laufer Bürger sind begeistert! Endlich wurden die Treppenanlagen an den Fußwegen in Lauf vom Markt Zapfendorf gerichtet und durch Edelstahlgeländer sicherer gemacht. „Erst jetzt könne man die Treppen wieder sicher nutzen“, so die Aussage von Laufer Bürgern bei einer kurzfristigen Begehung vor Ort mit Marktgemeinderat Stefan Kabitz (Freie Wähler). Dieser hatte die Sanierung mit seinem Antrag an den Markt Zapfendorf ins Rollen gebracht. Nachdem er die Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) des Marktes Zapfendorf gründlich gelesen hatte, stand für ihn fest, dass kein Anlieger etwas dazu bezahlen muss. Dies wollten viele seiner Kollegen des Marktgemeinderates lange nicht wahrhaben. Die Standhaftigkeit von Stefan Kabitz (Freie Wähler) hat nach mehr als eineinhalb Jahren zum Wohle der Laufer Bürger beigetragen.



MGR Stefan Kabitz (Freie Wähler) am neuen Geländer, einer der sanierten Treppenanlagen in Lauf