Etzelskirchen. Am 16. Dezember traf die SpVgg Etzelskirchen zur diesjährigen Weihnachtsfeier. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war die Ehrung der Mitglieder. Dieses Jahr stand die Ehrung für 10 Jahre Mitgliedschaft an. Die Vorstandschaft konnte dieses Jahr viele junge Mitglieder beglückwünschen. Die Ehrung wurde duch Bürgermeister Gerald Brehm durchgeführt vor der Ehrung noch ein Grußwort gesprochen hatte.

Geehrt wurden: Böttinger Julia, Böttinger Stefan, Litz Johanna, Litz Noah, Litz Markus, Noppenberger Lukas, Pintzka Mario, Prietz Pia, Steidl Andre, Steidl Rene,

Nach der Ehrung war ein weiterer Höhepunkt die Ansprache von Willi Dennerlöhr. Er ging auf das zurückliegende Fussballjahr ein und brachte als "Fanclubkoordinator" Stimmung in das bis auf den letzten Platz gefüllte Sportheim. Den Rückblick auf das zurückliegende Jahr hatte Schriftführer Harald Kratz vorbereitet, in einer Präsentation stellte er das zurückliegende Jahr vor.