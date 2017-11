Die Sassanfahrter starteten am 12.11. in Titting bei beiden Wettkämpfen erfolgsversprechend gegen die FSG Titting und gegen die Sportschützen aus Zaitzkofen, mußten aber im Endspurt die Punkte hergegeben – gegen Titting mit 2 : 3 und gegen Zaitzkofen mit 1 : 4. Damit sitzen sie mit drei anderen Mannschaften als Drittletzter im Tabellenkeller. In der hitzigen Atmosphäre des Tittinger Schützenhauses erwischten die Hofer gegen die Einheimischen den besseren Start. Nach ein bzw. zwei Serien lagen alle 5 Sassanfahrter Starter in ihren Partien vorne oder gleichauf mit ihren Gegnern. Aber in den Serien 3 und 4 schlichen sich kleine Patzer ein, die die Tittinger mit Glück nutzen konnten und den Wettkampf zu ihren Gunsten drehten und mit 3:2 gewannen. Gegen den letztjährigen Drittplatzierten Zaitzkofen wiederholte sich zum Entsetzen der Fans der gleiche Ablauf. Einerseits gute Startserien gefolgt von Serien mit zu vielen Achtern, andererseits Gegner, die keine Achter in den Schlussserien mehr schossen. Nur ein oder zwei Ringe entschieden dann. So stand am Ende eine unglückliche 1 : 4 Niederlage, die so viel zu hoch ausfiel.