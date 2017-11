Bezirk Oberfranken - Keglerkreis West

Unter dem Dachverband des Bayerischen Sportkegler-Verbandes e.V. werden die Kreismeisterschaften der Jugend U14m/w und U18m/w 2018 mit einem Vorlauf am 25. November und einen Endlauf am 26. November 2017 bei CT Coburg durchgeführt.

Die Kreismeisterschaften sind auch als Qualification für die anstehenden Bezirksmeisterschaften der Jugend im April 2018 in Bamberg maßgebend.

Für die Bezirksmeisterschaften werden bei der U14m und U14w je 5 Startplätze vergeben.

Bei der U18m sind 4 Startberechtigt und bei der weiblichen U18 sind es drei Startplätze.

Bitte 30 Minuten vor Start mit Kegelpaß bei der Aufsicht anmelden !!



Anschrift:

Bahnanlage: CT Coburg Karchestr. 2

Tel. 09561/7958199

Aufsicht: KV Coburg-Stadt / Oberaufsicht Otto Popp