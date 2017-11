Spitzenspiel ging an die Schützenkegler

Im Spitzenspiel der Kreisklasse C Nord zwischen Gut Holz Michelau 2 und den Schützen konnten die Creidlitzer einen überraschenden hohen 0:6 Sieg einfahren !



Überraschend war der Spielverlauf ,da Gut Holz Michelau als sehr Heimstark galt und mit Karl Biesenecker einen Hochkarräter in ihren Reihen hatten , der ein Spiel allein entscheiden kann ,aber auch eine sehr gute zweite Mannschaft um Susanne Bösener.



In den ersten Paarungen standen sich Susanne Bössener (472 Kegel) und Christian Kalb (469 Kegel) gegenüber . Christian Kalb konnte von vier Satzpunkten 3 mal die nötigen Kegel erspielen, so das er die wichtigen Mannschfstapunkt mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Jonas Kux hatte es mit Thomas Spitzenpfeil zu tun , Jonas konnte in den wichtigen Momenten kontern, als sein Gegner immer mal an sein Ergebnis im abräumen heran kam, Eine Konzentrierte Leistung führten Jonas Kux zum verdienten Mannschaftspunkt:



In der zweiten Paarung hatte es Andreas Kleiber mit dem ehemals Bayrischen Meister Karl Biesenecker zu tun. Den schneit kaufte Kleiber bereits auf der ersten Bahn ab und konnte mit 130 Kegeln zu 96 Kegel den ersten Satzpunkt schon fast im Gesamtergebnis uneinholbar holen. Letzt endlich hieß es 1:3 für Andreas Kleiber in den Satzpunkten.



Markus Interwies bekam es mit Rene Biesenecker zu tun , der hier ein kurz und schmerzloses 4:0 an Satzpunkten für sich und dem Team herausspielte .



Einen überraschend leichten und hochen Sieg in den Mainfeldhallen Michelaus konnten die Schützen feiern , die nun auch die Herbstmeisterschaft nach nur einem Jahr der Vereinsgründung feiern können !



Ergebnisse:

Bössener Sussane 1 472 : 469 3 Christian Kalb

Spitzenpfeil Thomas 0 414 : 466 4 Jonas Kux

Biesenecker Rene 0 426 : 506 4 Markus Intwerwies

Biesenecker Karl 1 442 : 502 3 Andreas Kleiber



2 1754:1943 14