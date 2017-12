Merkwürdig, was angesichts der Fusion der Sparkassen Ostunterfranken und Schweinfurt alles in den Zeitungen zu lesen ist. Die Neue Presse Ebern (15.12.2017) schrieb: „Auf die Zeitungsartikel zur Fusion kamen gerade einmal zwei Kommentare aus der Bevölkerung", soll der Königsberger Bürgermeister Bittenbrünn gesagt haben.Das Hassfurter Tagblatt (15.12.2017) will sogar wissen, dass die Fusion anscheinend „von einem breiten Konsens unter den Verantwortlichen und in der Bevölkerung getragen“ werde.Hier eine Übersicht mit vielen Lesermeinungen. Im Internet gibt es noch viel mehr davon. Man muss sie halt lesen.10.08.2017, infranken.de15.08.2017, infranken.de16.08.2017, infranken.de19.08.2017, infranken.de11.11.2017, infranken.de17.11.2017, infranken.de19.05.2014, infranken.de02.05.2016, infranken.de