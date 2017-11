Hier nutzten dann leider auch die 22 Gesamtringe Vorsprung bei der Addition der Einzelergebnisse nicht viel, denn jeder der Mannschaftsschützen wird mit dem an gleicher Rangposition im Konkurrenzteam antretenden Gegner direkt gemessen.Diesen dritten und wettkampfentscheidenden Einzelpunkt musste somit Neuzugang Jan Wagner an die oberpfälzer Bezirkshauptstädter abgeben, was letztendlich die Tabellenführung aber nur haarscharf kostete.Die SG Ebersdorf trat an mit(Position 1, 363 Ringe (Durchgang 01)/370 R. (DG02), 1 Einzelpunkt),(P2, 379/380(!), 2 EP),(P3, Mannschaftsführer, 355/366, 2 EP),(P4, 370/370, 1 EP) und(P5, 346/352).Mit diesen Einzelresultaten verschafften sie dem Ebersdorfer Team einen. Zwar bleibt Ebersdorf mit großem Abstand bei 7.272 Gesamtringen Ringergebnisführender (2. HSSV Hof 7.177 R.), dennoch bedeutete der Matchverlust im 2. Tagesdurchgang den zweiten Tabellenplatz. Ganz klar besteht jedoch weiterhin dasam Ende des dritten Wettkampftages im Dezember und der Gesamtrundenabschlusswunsch im März 2018, sich unter den ersten zwei Mannschaften der Bayernliga Nord-Ost im dritten Anlauf für die Aufstiegswettkämpfe zur zweiten Luftpistolenbundesliga zu qualifizieren. Auf einem guten Weg dahin sind die Ebersdorfer Recken jedenfalls.1. HSSV Hof (8:0 MP / 16:4 EP / 7.117 Gesamtringe) –– 3. Kgl. priv. HSG Regensburg (6:2 / 15:5 / 7.225). +++wurde erneutmit einer Steigerung seines schon sehr guten Ergebnisses aus dem ersten Wettkampftag um vier auf beachtenswerte, zweitbester Schützen war mit 379 Zählern die Regensburger Nummer 1 Michael Kubik vor Volker Gelbrich aus Hof (378 R.).Am dritten Begegnungstag,, trifft Ebersdorf auf zwei Neuzugänge, die SG 1922 Kelheim-Affecking (akt. Tabellenplatz 6, in Durchgang 05) und den SV Germania Großalbershof (TabPl 4, DG06).Die Bayernliga-Wettkampfergebnisse Nr. 3 und 4 der Saison 2017/18 gibt’s beim BSSB als PDF oder alternativ beim OSB im Rahmen des Wettkampf-Onlinemelders