Gefahrlos verbuchten die Ebersdorfer im ersten Vergleich. Ein vierter blieb der SGE jedoch beim Stechschießen durch Milles auf Position 4 haarschaft verwehrt. Er musste ihn mit 8-zu-9-Ringen letztendlich seinem Kelheimer Gegner überlassen. Leider bremste in dieser Begegnung auch ein atypischer „Hänger“ in der zweiten von vier Zehnerserien den SGE-Mannschaftsführer Spickmann (P3) mit 355 Ringen weit unter seinem Standard ab – und dies bei eigentlich sonst schlagbaren 360 Zählern seines Gegners.Der Nachmittagswettkampf ging da schon eindeutigeran Ebersdorf. Einzig Waldemar Penner (P1) verharrte diesmal mit 364 Ringen leider recht diesseits des von ihm gewohnten Leistungsniveaus und „verhinderte“ damit die zweite Höchststrafe des Tages für den. Jedenfalls taten die dann doch ziemlich sicher eingefahrenen vier Teamzähler aus beiden Begegnungen dem Ebersdorfer Konto sehr gut!Die SG Ebersdorf startete mit(Position 1, 373 Ringe (1. Wettkampf /364 R. (2. WK), 1 Einzelpunkt),(P2, 370/377(!), 2 EP),(MF, P3, 355/360, 1 EP),(P4, 353/352, 1 EP) und(P5, 364/351, 2 EP). +++ Vorjahres-Bestscorer Benjamin Gräf wurde mit 377 Ringen nach Volker Gelbrich (HSSV Hof/379 R.) zweitbester Tagesschütze!1. HSSV Hof (12:0 Mannschaftspunkte / 26:4 Einzelpunkte / 10.805 Gesamtringe) –– 3. Kgl. priv. HSG Regensburg (10:2 / 23:7 / 10.834).Ebersdorf bleibt zwar weiterhin „“ mit 10.891 Ringen vor Regensburg (10.834) und Hof (10.805), konnte aber den Sprung auf Platz Eins durch den guten Hofer Abschluss noch nicht vollziehen. Vor allem Regensburg schloss überraschend gut zum Führungsduo auf. Hier findet im Januar innerhalb der ersten drei Listenränge garantiert verschiedene Positionswechsel statt – in welche Richtung es dabei für Ebersdorf geht, wird immens interessant.Am vierten Begegnungstag, 07.01.2018, trifft Ebersdorf im Vormittagsvergleich (DG 7) auf den Tabellenersten HSSV Hof und zum ersten Rückrundenwettkampf (DG 8) auf die SG Wilhelm Tell 1896 Laaber (Platz 6). Vor allem daserwarten beide Vereine mit heftigem Herzklopfen! (gk)Die Bayernliga-Wettkampfergebnisse Nr. 5 und 6 der Saison 2017/18 gibt’s beim BSSB als PDF oder alternativ beim OSB-Wettkampf-OnlinemelderOSB