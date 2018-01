[b][/b]Die 1. Kegel-Jugendmannschaft des TTC-FW Gestungshausen geht auf der schwer zu spielenden Kegelanlage in Lichtenfels beim 1.FC Lichtenfels in ihrem Sonntagspiel mit 5:1 Punkten regelrecht unter, dagegen konnte die 2. Jugend-Mannschaft des TTC-FW Gestungshausen ihr Heimspiel am Freitag gegen Baur Burgkunstadt klar mit 4:2 Punkten gewinnen und ihren dritten Tabellenplatz in der Bezirksliga West U18 somit absichern.



Tabellenstand 3 Punktspiele vor Saisonende:

1. 1 FC Lichtenfels - 9:1 Punkte

2. TTC-FW Gestungshausen1 - 7:3 Punkte

3. TTC-FW Gestungshausen2 - 6:4 Punkte

4. TSV Lahm - 2:6 Punkte

5. Baur Burgkunstadt - 0:10 Punkte



In der Bezirksliga Süd-West U14 kassiert die B-Jugend des TTC-FW Gestungshausen mit 1524 Holz ihre zweite Niederlage ausgerechnet Zuhause gegen den FC Eintracht Bamberg 1579 Holz durch das schlechtere Gesamtholzergebnis mit 4:2 Punkte, somit dürfte der Traum von der Meisterschaft ausgeträumt sein.

Tabellenstand 3 Punktspiele vor Saisonende:

1. TSV Lahm - 8:0 Punkte

2. TTC-FW Gestungshausen - 6:4 Punkte

3. FC Eintracht Bamberg - 6:4 Punkte

4. JSpG Burgeb./Burgw./Reund. - 2:4 Punkte

5. TSV Bertelsdorf - 0:10 Punkte