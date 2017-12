Nun es kann durchaus sein, daß Herr Schulz ein Problem hat. Aber was im Beitrag von Herrn Martin Ferber sehr offensichtlich wurde, ist seine wenig ausgeprägte journalistische Neutralität. Bis ziemlich zur Mitte des Beitrages, also der Aussage der saarländischen Regierungschefin ist der Beitrag noch einigermassen neutral.

Dann aber triftet er ab in eine reine "Abstrafung" der Position der SPD. Man kann ja durchaus, anderer Meinung sein, als die SPD, aber ganz gewiss nicht in einem "normalen und neutralem" Nachrichtenbeitrag.

Wenn Herr Ferber, seine eigene Meinung kuntun möchte, dann sollte er dies in einem klar gekennzeichneten Kommentar bzw. einer Kolumne tun.

Bei der Kolumne übrigens gerne als Ersatz für die von Herrn Lange.