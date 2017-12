Weihnachtsfeier der Schützen in Neuhaus



Gut besucht war die diesjährige Weihnachts- und Jahresabschlußfeier des Schützenvereins Hubertus-Neuhaus 1952 e.V. im Schützenheim in Adelsdorf-Neuhaus. Unterstützt durch die Adelsdorfer Musikanten kamen die gesungenen Weihnachtslieder noch besser zur Geltung.

Die Ehrung der diesjährigen Vereinsmeister in den Bereichen Bogen und Luftgewehr war ein weiterer Höhepunkt des Abends.

Gemeinderat Erwin Bergner überbrachte Grüße der Gemeinde und fand in seinem Grußwort sehr viel Lob für den Verein, vor allem für die geleistete Jugendarbeit.

In einem Video-Rückblick wurden noch einmal alle sportlichen und geselligen Vereinsereignisse des zu Ende gehenden Jahres in Erinnerung gerufen.

Geselligkeit wurde auch heuer bei Glühwein, Kinderpunsch und weihnachtlichen Naschereien groß geschrieben.