Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,



"Weil die Toten schweigen, beginnt immer wieder

alles von vorn", hat der französische Philosoph

Gabriel Marcel geschrieben.

Damit die Toten nicht schweigen, damit wir ihre

Stimme hören, gibt es den Volkstrauertag.



Wir gedenken heute der Opfer beider Weltkriege.

Gleichzeitig trauern wir auch um die Menschen, die

Opfer von Gewalt und Terror wurden, weil sie den

Mächtigen im Wege standen, anders gedacht und

sich widersetzt haben oder alt und krank waren.

Wir gedenken des unermesslichen Leides und

Leidens, das Menschen über Menschen gebracht

haben - und immer noch bringen, tagtäglich, in

vielen Regionen der Erde.



"Wir gedenken" - das sagen wir heute, 72 Jahre

nach dem Zweiten Weltkrieg - wohl eher leichthin.



Aber denken wir auch daran, was Heinrich Böll einmal

einforderte: "Wie die Einzelnen gestorben sind, unter

welchen Umständen, unter welchen Schmerzen,

Flüchen, Gebeten und Schreien"?



Millionen von Opfern heißt eben immer auch, dass

millionenfach ein Mensch -regelmäßig auf

entsetzliche Art- zu Tode gekommen ist. Es heißt aber

auch immer: millionenfaches individuelles Leid.



Denken wir auch daran, dass neben uns immer noch

viele Opfer von Krieg und Gewalt leben? Dass viele

Menschen noch heute still leiden, weil sie Angehörige

und Freunde verloren haben, weil sie misshandelt

und vertrieben wurden?



Viele meinen ja: Volkstrauertag - das war doch

gestern, das ist doch nur Ritual und Alibi.

Nun - diese Gefahr ist sicher gegeben.

Sie wird umso größer, je mehr die Erinnerungen

verblassen.



Dies wird möglich - weil wir vergessen haben,

zu trauern, zu erinnern, nachzudenken.

Aber die Fähigkeit zu trauern ist ein Teil der

Menschenwürde. Das Gedenken ist nicht nur eine

Erinnerung an die Toten, an das Verlorene und

Zerstörte.



Es ist immer auch die Frage nach dem Warum.

Bleibt die Frage nach dem Umfang des heutigen

Gedenkens. Nun wir gedenken:

o der Toten der beiden Weltkriege,

o der gefallenen Soldaten und der Millionen

getöteten Zivilisten

o der Opfer von Vertreibung und Gefangenschaft

o der Toten des Widerstands gegen Diktatur und

Unrechtsregime in unserem Land und in vielen

anderen Staaten der Welt

o des unermesslichen Leids, das den Opfern der

nationalsozialistischen Vernichtungspolitik widerfuhr

o aber eben auch all der Opfer von Krieg bis zum

heutigen Tag;



Eben deswegen brauchen wir diesen Tag: als

Aufschrei gegen das Vergessen und gegen das Leid,

das viele Menschen auch heute erleben müssen durch

Krieg und Vertreibung, Mord und Folter.



Also ist der Volkstrauertag nicht nur ein Tag der

Toten, sondern auch ein Tag der Lebenden.

Er bringt uns zum Nachdenken: Wie war und wie ist

das alles möglich?



Und deshalb geht der Volkstrauertag gerade auch die

Jüngeren etwas an.



Der ehemalige Bundespräsident Richard von

Weizsäcker hat es einmal so formuliert. "Die Jungen

sind nicht verantwortlich für das, was damals

geschah. Aber sie sind verantwortlich

für das, was in der Geschichte daraus wird".



Unsere Verantwortung ist es, dass dies nie wieder auf

deutschem Boden oder von Deutschland aus geschieht.



Und auch wenn wir an einem Tag wie heute den

toten Soldaten Respekt zollen, die im Dienst an ihrem

Land starben, so dürfen und müssen wir auch die

Frage nach dem Warum stellen?



Es ist eben so, dass kein Krieg hehr oder heilig ist.

Dass kein Krieg -und sei er mit noch so modernen

Waffen geführt- es schafft, Unschuldige zu

verschonen. Das ist auch ganz aktuell in Syrien so.



Wenn wir ehrlich sind, werden wir zugeben müssen,

Gewalt bringt immer wieder neue Gewalt hervor und

Terror nährt neuen Terror.



Deshalb muss heute auch jeder für sich entscheiden,

ob die Toten, derer wir gedenken, uns nicht auch

zuflüstern:



"Wir haben uns geirrt, es ist keine Ehre, für welches

Vaterland auch immer in einem Angriffs- oder

Vergeltungskrieg zu sterben.

Krieg findet kein Ende, wenn ihr nicht endlich und

konsequent damit aufhört!"



Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

Trauer lässt sich nicht staatlich verordnen,

sie ist ein sehr persönliches Gefühl.



Mitfühlen, gemeinsames Erinnern und Gedenken aber

bringen zum Ausdruck, dass die unmittelbar

Betroffenen nicht allein sind, dass wir uns als

Gemeinschaft empfinden, die sich zur Friedfertigkeit

bekennt.



Der Volkstrauertag darf sich nicht in der Rückschau

auf die Geschehnisse der beiden großen Weltkriege

und in der Tradition erschöpfen. Er ist ein sehr

aktueller Gedenktag, den wir brauchen.



Er schützt vor dem Vergessen und Verdrängen.

Und er mahnt uns, aus der gesamten Bandbreite der

Schreckensbilder der Vergangenheit,

die von Kriegstoten im Schlachtfeld bis zur

Vernichtung von Zapfendorf am 1. April 1945 reicht,

die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Die Antwort liebe Freunde kann immer nur lauten:



Gegen Krieg und Gewalt -

für Frieden, Freiheit, Gerechtigkeit und Menschlichkeit

- das ist die Losung des heutigen Volkstrauertages.



Heute am Volkstrauertag bekennen wir uns zum Wert

des Lebens.



Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit!