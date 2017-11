Lichtenfels vor 15 Stunden

Radiosendung von Jehovas Zeugen auf Bayern2: Wie hilft die Bibel, persönliche Probleme zu lösen?

Am Sonntag, den 26. November werden in Coburg viele Zeugen Jehovas früh aufstehen, um die öffentliche Radiosendung im Bayerischen Rundfunk (auf Bayern 2, „Positionen“) zu hören. Die Sendung von Jehovas Zeugen wird am Sonntag, den 26...