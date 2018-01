Mammutaufgabe in der Bezirksliga West für die 2. Jugendmannschaft des TTC-FW Gestungshausen (1. Jugend ist spielfrei)

Die 2. Jugendmannschaft (Tabellendritter) des TTC-FW Gestungshausen/CL spielt am Freitag, 02. Februar Zuhause gegen den Tabellenersten 1. FC Lichtenfels. Ein Sieg der 2. Jugend gegen den Vorjahrsmeister wäre mehr als nur eine Überraschung, aber mit der Unterstützung durch die „gestungshäuser“ Fan´s ist der jungen Truppe um ihren Spitzenkegler Andre Carl alles zuzutrauen, lassen wir uns überraschen. Anpfiff 17.00 Uhr in der Sporthalle des TTC-Freiweg Gestungshausen.



Am Sonntag, 04. Februar greift bereits um 9.30 Uhr die B-Jugend des TTC-FW Gestungshausen in Bertelsdorf zur Kugel. Die B-Jugend hat die Möglichkeit durch einen Sieg in Bertelsdorf die Tabellenführung in der Bezirksliga Süd West zu übernehmen.