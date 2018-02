Pfarrfasching der Extraklasse fand unter dem Motto „Eine Reise um die Welt“ dieses Jahr in Hannberg statt. Am Samstagabend strömten die Besucher so zahlreich wie nie nach Hannberg. Der schönste Fasching weit und breit, so die einstimmige Meinung der Veranstalter der Pfarreien und der Gäste aus nah und fern. Jeder trug seinen Anteil am Gelingen der Veranstaltung bei, die Band „Nachtschicht“ die mit ihrem Programm bei den Gästen mächtig einheizte. Nach diversen Auftritten: dem Team X aus Weisendorf und den „Ladykrachern“ aus Heroldsbach, kam der Höhepunkt des Abends „DDT“ mit jungen Leuten aus den Pfarreien, die Stimmung und der Saal bebte.