Gestungshausen, 06.12.2017



Für den Kegelverein TTC-FW Gestungshausen ist der Nikolaus ein ganz wichtiger

Bestandteil der Vorweihnachtszeit.

Nikolaus beschenkte die kleinsten (U10) Nachwuchskegler

Gerade die jüngsten konnten es kaum erwarten bis der Nikolaus kam.

Ohne Schlitten und seinen Knecht Ruprecht aber mit lauten Gebimmel betrat der Nikolaus

die Kegelhalle und plötzlich war es still und alle schauten mit großen Augen den Nikolaus

an.

Nach der Begrüßung und einigen lobenden und mahnenden Worten vom Nikolaus an

jedes einzelne Kind folgte die mit Spannung erwartete Verteilung der Geschenkpackerl mit

allerlei Leckereien, es waren ganz brave Kinder, alle haben sich ihr Packerl verdient, sagte

der Nikolaus und lobte ihren Trainingsfleiß, ermahnte sie aber auch weiter auf seine Eltern

und dem Kegeltrainer zu hören und nicht so viel herumzualbern.

Die Kinder bedankten sich artig für die leckeren Geschenke mit Nikolausgedichte und

verabschiedet sich brav vom Nikolaus und hoffen auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.

Zum Schluss bedankte sich ÜL-Otto Popp für die Ausrichtung sowie für den Kinderpunsch und dem guten Weihnachtsgepäck bei Katrin Höflich und Julia Stephan.

op