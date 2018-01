Mit Polkas, Märschen und Walzern wünschten die Musikanten der Blasmusik Neuengrün / Schlegelshaid ihren Mitgliedern und Freunden in guter Tradition ein gutes und gesundes Neues Jahr 2018. Während am vorletzten Tag des Jahres in Wolfersgrün und Schlegelshaid die Spieler noch mit einer weißen Schneeflockenpracht bedeckt wurden, mussten sie am Silvestertag in Neuengrün, Schindelthal, den Wellesmühlen und in Wellesberg einem kräftigen Wind trotzen.

Der guten Laune unter den stattlich angetretenen 26 Musikanten konnte das Wetter nichts anhaben, und die von vielen fröhlichen Bewohnern gereichten Getränke und Leckereien sorgten für die nötige Wärme von innen.