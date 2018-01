Bei der Generalversammlung des bereits seit 38 Jahren bestehenden FC Bayern Fanclub Reundorf standen Neuwahlen und Ehrungen für langjährige Mitglieder im Vordergrund.

Der Vorsitzende Michael Franke, freute sich über ein volles Haus. 51 von 106 aktuellen Mitgliedern konnte der 1. Vorsitzende im Vereinslokal Gasthaus Haugeneder begrüßen.

Bei einem Rückblick hob er das alljährliche Jahresessen und den Reundorfer Biertag heraus. Man beteiligte sich an verschiedenen Fußballturnieren, am Faschingsumzug sowie bei der Kirchweih, bei der man die Dorflympiade ausrichtete.

Bei den Neuwahlen unter der Leitung von Frank Rubner wurde die neue Vorstandschaft gewählt. Überraschungen blieben aus. Somit geht die komplette Vorstandschaft in ihre dritte Amtszeit. 1.Vorstand Michael Franke, 2. Vorstand Torsten Hellmuth, Kassier Thomas Hallermeier, Schriftführer Oliver Feulner, 1. Spielleiter Edmund Welsch, 2. Spielleiter Martin Hellmuth, Ausschussmitglieder Robert Hellmuth, Daniel Voll und Marcel Wagner. Als Kassenprüfer wurden Richard Krapp und Franz Haugeneder gewählt.

Die Attraktion des Abends war eine Verlosung von Fan Artikeln, die der FCB zur Verfügung stellte. Danach wurde noch ein Originaltrikot versteigert.

Schließlich konnten die beiden Vorsitzenden Michael Franke und Torsten Hellmuth noch mehrere langjährige Mitglieder mit einer Urkunde ehren. Dank galt Tobias Kühn und Wilfried Wittmann für 10-Jährige, Ottmar Kerner und Dominique Frecke für 20-Jährige, Torsten Hellmuth für 25-Jährige, Hans-Josef Dinkel und Robert Hellmuth für 35-Jährige Treue.