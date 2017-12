Es ist schön, dass Frau Bastian auch berechtigte Kritiken beleuchtet hat und sich nicht unbedingt den Jubelarien von Lokalpolitikern angeschlossen hat. Herr Weibelzahl vom VC legt gleich seine Finger in eine offene Wunde und beleuchtet, dass der neue Fahrplan nicht nur für das Coburger Land sondern auch für Bayern sowie ganz Süddeutschland viele Nachteile bringt, da Anschlussverbindungen nicht nur gekappt wurden sondern auch durch lange Wartezeiten der vermeintliche Zeitvorteil wieder aufgebraucht wird. Hier zeigt sich wieder, dass euphorische Wunschträume nicht immer zum Ziel führen. Den Neuesten hat Herr Herdan wieder hervorgeholt und vergisst, dass der fehlende Lückenschluss durch Kirchturmpolitiker, die es zugelassen haben, dass Lautertal die alte Strecke trotz eindeutiger Warnungen überbauen durfte, verursacht wurde. Hätte man einen Radweg nach Rottenbach gebaut, wäre eine jederzeitige Umwidmung und Ertüchtigung der alten Strecke wieder möglich gewesen. Aber so geht es halt mit den Coburger Phantastereien, bei denen man - siehe Flugplatzneubau - sich gehörig verkalkulieren kann, wenn man vergisst, seine Hausaufgaben zu machen. Mehr als 10 Jahre hatte man Zeit, sich um ausreichende Parkplätze zu bemühen, damit die Reisenden trockenen Fußes die Bahnsteige erreichen können; nun fährt gelegentlich ein ICE und was ist nicht fertig? Gleiches gilt für die Anbindung an den Stadtbusverkehr. Da leistet sich die Stadt eine ÖPNV-Beauftragte und was kommt raus? Außer Spesen nichts gewesen! Im Freizeitnetz muss man Wartezeiten von einer halben Stunde für die Mittagsverbindung hinnehmen und im Tagessnetz ist der Plan bei manchen Linien auf Kante genäht bzw. die Tagesrandlage am Abend wird überhaupt nicht bedient. Und so will Coburg Touristen anlocken, die mit ihren Fahrkarten auch über den ICE abstimmen sollen. Fazit: Ein einziges Trauerspiel!