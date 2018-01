Während der Weihnachtsfeier des Schützenvereins Unterrodach konnte Geschäftsführender Schützenmeister Manfred Rott, die Urkunde des BSSB (Bay.Sportschützenbund) über die erfolgreiche Teilnahme am Übungsleiter-Jugend-Lehrgang an Markus Eber übergeben.



Der 13-tägige Lehrgang mit abschließender Prüfung fand auf der Olympia-Schießanlage des BSSB in München-Hochbrück statt. Von den 21 Teilnehmern und Teilnehmerinnen, des nur einmal im Jahr stattfindenden Lehrgangs, war Markus der einzige Vertreter aus Oberfranken.



Für seinen großen zeit- und finanziellen Aufwand erhielt Markus eine kleine Aufmerksamkeit vom Verein durch Manfred Rott überreicht.



Der neue lizenzierte Jugendleiter ist einer der wenigen im Gau Nord des BSSB mit dieser Ausbildung.



Neben seiner Tätigkeit als Jugend- und Sportwart in unserem Verein ist Markus Eber überregional als Gaujugendleiter im Schützengau Oberfranken Nord tätig.

Der Schützenverein Unterrodach gratuliert recht herzlich.