Ob es nun sinnvoll ist, eine Vinothek im alten Rathaus am Markt zu eröffnen, obwohl doch schon zwei weitere Vinotheken in Bad Kissingen existieren und einem Ort, der gar keine Weineberge besitzt, geschweige denn es einen Wein mit Bad Kissinger Namen gibt , sei also mal dahin gestellt.



Einen Vorteil hat das Ganze allerdings. Die alte Rathaus-Uhr zeigt dem Gast wieder, was die Uhr geschlagen hat und das hat mehr als lange gedauert.