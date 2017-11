Donnerstag 02.08.2018



19:30 UHR Rocknacht im Festzelt (Einlass ab 18:30 Uhr)



Freitag 03.08.2018



17:00 UHR Kirchweihplatz und großer Biergarten geöffnet

19:00 UHR Bierzeltöffnung – Ordentlich Stimmung

20:00 UHR Tarditioneller Bieranstich



Samstag 04.08.2018



14:00 UHR Kirchweihbetrieb. Festzelt und Biergarten geöffnet

15:00 UHR Einholen der Kirchweihbäume

16:00 UHR Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die Kärwaboum am Feuerwehrhaus

19:00 UHR Sensationeller Stimmungsabend



Sonntag 05.08.2018



10:00 UHR Gottesdienst im Festzelt

10:45 UHR Aufstellen des Kirchweihbaumes durch die Kärwazwerge und Schrazn am Festzelt

11:00 UHR Grosser Frühschoppen und Mittagstisch mit "Rollbraten" und anderen Köstlichkeiten

Für Unterhaltung während der Mittagszeit ist gesorgt

13.00 UHR Bunter Familiennachmittag auf dem Festplatz

Bilderausstellung "Limbacher Kärwa" von den Kindern des St. Monika Kindergartens

14.30 UHR Dorfrundfahrt der Kärwaboum mit "Fässlasuchen"

18:30 UHR Heiterkeit am Kärwasonntag

20:00 UHR Grosse Verlosung 1. Preis Hammel 2. Preis Spanferkel

3. Preis Fahrrad



Montag 06.08.2018



10:00 UHR Weißwurstfrühschoppen am Limbacher Feuerwehrhaus

15:00 UHR Kirchweibetrieb: Festzelt und Biergarten geöffnet

Grosser Kindernachmittag mit ermäßigten Fahrpreisen und Angeboten im Zelt

Für kleinere Kärwagäste kommt "Ein Kasperltheater" - Eintritt frei

19:00 UHR Zünftiger Kärwaausklang



Wieder mit "Beachbar"



Wieder mit „Autosscooter“



Es laden ein:

Die Limbacher Kärwaboum und Madli, die Schausteller sowie der Festwirt Bastian Schuhmann und die Brauerei Herrnbräu.





