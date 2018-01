Ein kultureller Höhepunkt der Adventszeit ist in Hallstadt alljährlich das Konzert aller Chöre der Stadt in der Pfarrkirche St. Kilian.

Wolfram Brüggemann, der dieses Konzert vor 17 Jahren zum ersten Mal initiierte, hatte auch dieses Jahr wieder in bewährter Weise die Gesamtleitung.

Eröffnet wurde die Veranstaltung durch die beiden jungen Herren Fabian Nehr und Manuel Höppner an Trompete und Orgel.

Den Auftakt der gesanglichen Beiträge bildeten wieder die kleinsten Sängerinnen und Sänger - die Ökumenische Kinderschola unter der Leitung von Andrea Netter-Eder und die „Chorwürmer“ des Kinderhortes „Ankerplatz“, unter der Leitung von Katja Schiel und Sandra Alt.

Einen Glanzpunkt dieses Konzertes bildet alljährlich das Ökumenische Quartett mit dem evangelischen Pfarrerehepaar Wittmann-Schlechtweg, Pfarrer Uttenreuther und Andrea Netter-Eder.

Die Männerchorgemeinschaft Liedertafel/Liederhort unter der Leitung von Therezie Kosmáková eröffnete das facettenreiche Programm der Hallstadter Chöre, gefolgt vom evangelischen Kirchenchor, ebenfalls von Th. Kosmáková geleitet, dem Frauenchor „Maabella“ und dem gemischten Chor „Coloured Voices“ vom Gesangverein Liederhort. Beide Chöre werden von W. Brüggemann dirigiert.

Die Zeit zwischen den Gesangsdarbietungen wurde harmonisch abgerundet durch Trompeten- und Orgelintermezzi sowie Meditationstexten.

Alle Chöre beschlossen das Konzert gemeinsam mit dem barocken Weihnachtslied „Tochter Zion“ von Georg Friedrich Händel.

Ein herzliches DANKESCHÖN an die Zuhörer und die Aktiven. Wir konnten an die Hallstadter Pfarrer 689,-€ Spenden für die Katastrophenhilfe der Caritas im Jemen überreichen! ck