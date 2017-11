Keine Karten für das Risikospiel der Bamberger Basketballer - Artikel im FT am 10.11.2017

Richtige Entscheidung!



Als begeisterter Anhänger der Bamberger Basketballer und zugleich Dauerkartenbesitzer war ich letzte Saison bei besagtem Risikospiel gegen Roter Stern Belgrad dabei und glücklicherweise weit weg vom „Fan“-Block der Serben. Ich hatte mitunter große Angst, dass die Chaoten aus Belgrad noch intensiver austicken, als sie es ohnehin schon taten und die Situation in der Halle eskaliert. Meinen 13-jährigen Sohn, der mich begleitete, instruierte ich noch während des Spiels sich auf ein „flottes Verlassen“ der Halle einzustellen. Im Grunde war ich nach dem Spiel sogar froh über die knappe Niederlage der Bamberger mit einem Punkt. Wollte mir damals schon nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn die Bamberger gewonnen hätten. Trotz des Sieges der Roten aus Belgrad kam es dann im Nachgang zu den Ausschreitungen durch die sogenannten serbischen „Fans“. Eine ähnliche Situation könnte durchaus am heutigen Freitag wieder entstehen. Denn bedauerlicherweise benehmen sich die türkischen „Fans“ keinen Deut besser, als die Herren vom Balkan, wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat. Ich bin heil froh über das euphorische aber disziplinierte Verhalten unserer deutschen Basketballanhänger. Von Exzessen, die in unseren Fußballstadien durch Ultras hervorgerufen werden, ist der deutsche Basketball glücklicherweise bislang verschont geblieben. Und ich hoffe, das bleibt auch so! Ich unterstütze somit vollends die Vorgehensweise der Verantwortlichen von Brose Bamberg, keine Karten in den freien Verkauf zu geben. Ich möchte mit meinem Sprössling ein spannendes Basketballspiel sehen und brauche wahrlich keine inventarzerstörende Horden in der Arena, gepaart mit der Angst meine körperliche Unversehrtheit zu verlieren.



