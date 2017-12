Am Freitag, 22. Dezember fand die alljährliche Weihnachtsfeier der Gestungshäuser Kegeljugend in der Kegelhalle von Gestungshausen statt.

Bevor es losging sich auf die bevorstehende Weihnachtszeit einzustimmen begrüßte Übungsleiter Kegeln Otto Popp den 1. Vorsitzenden des TTC-FW Gestungshausen Jürgen Heyder und in einer Doppelfunktion 1. Sportwart des TTC-FW und

2. Vorsitzenden vom Kegelverein Coburg-Land Joachim Steiner, die Jugendkegler/innen mit ihren Betreuern Helga Hauschild und Yannick Steiner sowie alle Eltern, Geschwister und Verwandte der Nachwuchskegler/innen aufs herzlichste.

Nach reichhaltigen Essen mit leckeren Pizzabrötchen, Leberkäse, Bockwurst ,mit Kartoffelsalat und Burger Vegetarisch wurde die Weihnachtszeit eingeläutet mit einen Weihnachtslied gespielt von Andre Carl. Danach spielten die Jugendlichen Gianluca Hartan, Benno Langbein, Colin Carl zusammen mit Manuela Carl eine Weihnachtsgeschichte der Geburt Jesus Christus nach in einen Schattenspiel wofür sie viel Applaus bekamen. Anschließend zog Lisa Bayer mit einer lustig vorgetragenen Weihnachtsgeschichte alle in ihren Bann.

Danach lies ÜL Otto Popp das Sportjahr 2017 per Dia-Show Revue passieren mit allen Highlight, Kuriositäten, Pannen und Bildern von der Anfangszeit der Jugend-Kegler/innen, dies entlockte so manchen ein schmunzeln und lautes Lachen.

Dieses Jahr wurde auch die Jugendweihnachtsfeier für die Medaillenverleihung der Meister und Platzierten der Coburg-Land Meisterschaft 2018 die bereits am 15. November 2017 ausgetragen wurde genutzt um einen würdevollen Rahmen zur Ehrung der verdienten Sportler/innen zu schaffen.

Coburg-Landmeister/innen 2017/18 wurden;

U10w

Leni Knauer mit 158 Holz

U10m

Luis Stephan mit 197 Holz vor Lenny Roth und Ben Höflich

U14w

Lisa Bayer mit 315 Holz vor Alina Hartan

U14m

Colin Carl mit 507 Holz vor Gianluca Hartan und Benno Langbein

U18w

Bianca Stark mit 429 Holz

U18m

Andre Carl mit 542 Holz vor Joshua Pohl und Jonas Kux



Zum Schluss der Weihnachtsfeier bedankte sich Otto Popp bei allen Vereinen der Gastkegler/innen da vor allem bei den Gestungshäusern selbst und den Neustadtern die sehr zu den Erfolg in diesem Sportjahr beigetragen haben. Ein besonderes Lob und Dankeschön galt Katrin Höflich und Julia Stephan die dieses Jahr sich um eine Nikolausfeier für die kleinsten im Verein verdient gemacht haben, sowie bei den Eltern, Betreuern und den Jugendlichen die mit Eifer den Kegelsport nachgehen und ganz toll die Jugendweihnachtsfeier mitgestalteten und wünschte allen ein friedvolles und eine besinnliche Weihnachtszeit und den Kindern viele schöne Geschenke vom Christkind.

op