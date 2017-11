Der Kegelverein Coburg-Stadt ist Ausrichter der diesjährigen Jugend-Kreismeisterschaft, auf der Bahnanlage der CT-Coburg in der Karchestraße2.

Auf der Turbo-bahn der CT wird bestimmt guter Jugend Kegelsport geboten und hohe Ergebnisse sind ebenfalls zu erwarten.

Am Start auch der sechste der Deutschen-Jugend-Meisterschaft in Oggersheim bei der U14m Colin Carl vom Verein TTC-Freiweg Gestungshausen-Coburg-Land.

Um die Kreismeisterschaft 2018 kämpfen 44 Jugendlichen in zwei Altersgruppen U14m/w und U18m/w in einen Vorlauf am Samstag, 25. November und einen Endlauf der am Sonntag, 26. November ausgetragen und entschieden wird.

Im Endlauf starten jedoch nur die 8 Besten des Vorlaufs bei der U14m und U14w sowie bei der U18m, bei der U18w dürfen alle vier Keglerinnen nochmals an den Start.

Auftakt des langen Sportwochenende macht die U14m am Samstag um 9.00 Uhr gegen 12.00 Uhr werden die U14 Mädels ins Geschehen eingreifen und um 15.00 Uhr die U18 weiblich und den Abschluss des Vorlaufs bestreitet die U18m mit gesamt 16 Starter und männliche U18 stellt auch das größte Starterfeld.

Am Sonntag heißt es ab 10.00 Uhr wieder Gut Holz, wenn wiederum die U14m ab 10.00 Uhr den Endlauf eröffnet. Um 12.00 Uhr ist die U14w und um 14.00 Uhr die weibliche U18 am Start. Den Abschluss bilden wiederum die männliche U18 um 15.00 Uhr.

Gestartet wird im Endlauf nach der Vorlaufplatzierung.

Die Kreismeisterschaft ist gleichzeitig die Quali für die anstehenden Bezirksmeisterschaften der Jugend im April 2018 die in Bamberg ausgetragen wird.

Hierfür qualifizieren sich bei der U14m und U14w die fünf Erstplatzierten.

Die U18 weiblich hat 3 und die U18 männlich hat 4 Startplätze für die Bezirksmeisterschaften zu vergeben.

Aufsicht: KV Coburg-Stadt / Oberaufsicht: ÜL Otto Popp (TTC-FW Gesthausen)

Alle Starter- und Starterinnen 30 Minuten vor der Startzeit bei der Aufsicht mit gültigen Kegelpass und Einlegeblatt Bitte melden.

Telefon Kegelbahn: 09561/7958199

Allen Gut Holz und viel Glück