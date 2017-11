Die Kreismeister 2018 heißen

Shania Rießner, Monic Bätz, Colin Carl und Joshua Pohl

Jugend-Kegelsport vom feinsten boten die 44 Jugendkegler bei der recht gut besuchten

Kreismeisterschaft am Wochenende des Kegelkreises West auf der Kegelsportanlage der CT-Coburg in der Karchestraße.

Den Glanzpunkt setzte die männliche U18, sie zeigte Kegelsport auf ganz hohen Niveau.

Mit 16 Starter im Vorlauf am Samstag musste schon über 508 Holz gespielt werden um überhaupt den Endlauf der besten Acht am Sonntag zu erreichen.

Der Endlauf der Jugend U18m zeigte wie schön und spannend der Kegelsport sein kann.

Die acht Finalisten trennten ganze 19 Holz voneinander und jeder Wurf konnte zum negativen oder positiven die Platzierung verschieben.

Durch einen fulminanten letzten Durchgang holte sich Joshua Pohl Coburg-Land mit (V540/E564) 1104 Holz verdient den Kreismeistertitel 2018 vor Shiko Ezzat Verein Lichtenfels der stark dagegen hielt und auf 1077 Holz (V530/E547) kam. Lukas Franke vom Verein Lichtenfels erspielte 1056 Holz (V521/E535) und wurde dritter.

In der weiblichen U18 wurde wie erwartet Shania Rießner vom Verein Lichtenfels überlegen mit sehr guten 1043 Holz (V508/E535) . Den zweiten Platz sicherte sich Bianca Stark Verein Coburg- Land mit guten 922 Holz (V455/E467). Auf den dritten Platz kam Vanessa Stöckert vom KV Neustadt mit 841 Holz (V410/E431).

Die Kreismeisterin der weiblichen U14 heißt 2018 Monic Bätz vom Verein Lichtenfels, sie spielte sehr starke 962 Holz (V485/E477) und verwies ihre Teamkolleginnen Shiko Lena sowie Jana Thomas auf die Plätze die beiden kamen auf gute 930 Holz (V457/E473) beziehungsweise 915 Holz (V470/E445).

Die männliche U14 wurde durch den Seriensieger Colin Carl vom Verein Coburg Land klar beherrscht. Colin erspielte 1029 Holz (V506/E523) und gewann klar vor Gianluca Hartan der 891 Holz (V457/E434) erzielten konnte. Den 3. Platz holte sich Eric Hecke mit 885 Holz (V432/E453) vom Verein Coburg-Stadt.

Die begehrten Startplätze um bei den Jugend-Bezirksmeisterschaften 2018 in Bamberg

starten zu dürfen erreichten somit:

U14m Colin Carl, Gianluca Hartan, Eric Hecke, Kevin Schwarz und Kevin Schober

U14w Monic Bätz, Lena Shiko, Jana Thomas, Malva Shiko und Emma Stächer

U18w Shania Rießner, Binaca Stark und Vanessa Stöckert

U18m Joshua Pohl, Ezzat Shiko, Lukas Franke und Jonas Stenglein

gez. OP