Wie immer findet am 05. Januar das Jubiläumskegeln des TSV Lahm auf der Kegelbahn statt. Hier wird in geselliger Runde ein Wanderpokal erspielt, verschiedene andere Spiele mit neu zusammen gestellten "Mannschaften" durchgeführt und alle haben viel Spaß.

Auch wer bisher noch nicht gekegelt hat und es mal ausprobierten möchte und dazu Lust und Laune hat kann am Jubiläumskegeln gerne vorbei schauen und mit kegeln. Spaß ist garantiert. Zum Abschluss des lustigen Abends gibt es dann noch eine Versteigerung mit Essbahren und Flüssigen und sonstigen Sachen die man brauchen kann.

Also: am Freitag den 05. Januar ab 19.00 Uhr geht es los !