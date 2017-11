Jahreskonzert Musikverein Heroldsbach

[b][/b] Einladung zum Jahreskonzert.

Am Samstag, 25.11.2017 präsentieren wir Ihnen unter dem Motto "AUF UNS!" ein abwechslungsreiches und interessantes Konzertprogramm. Neben Originalkompositionen symphonischer Blasmusik spielen unsere Orchester auch bekannte Melodien aus Film, Operette und Rock. Dabei weden u.a. Queen, Andre Riéu, Andreas Bourani, uva. unsere "musikalischen Gäste" sein.

Außerdem erwartet Sie in unserem Jubiläumsjahr ein ganz besonderes Jahrsekonzert. Erstmals stehen drei Orchester des Musikvereins Heroldsbach, auch gemeinsam, auf der Bühne! Neben dem Großen Blasorchester (Dirigent Bernhard Schleicher) und dem Schülerorchester (Dirigentin Stefanie Gößwein) wird erstmals auch das Juniororchester (Dirigent Hans-Jürgen Lorenz) beim Jahreskonzert mitwirken.

Genießen Sie mit uns zusammen einen schönen Konzertabend in der Hirtenbachhalle Heroldsbach. Wir freuen un auf Ihren zahlreichen Besuch.

Konzertbeginn ist um 19.30Uhr, Einlass um 19.00Uhr.

Eintrittskarten sind erhältlich bei der Raiffeisenbank Heroldsbach, allen Musikern und der Vorstandschaft. VVK 9,00 €, ermäßigt für Kinder bis 14 Jahre und Behinderte 5,00€.