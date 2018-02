Zum neunten Mal ist in der Sportgaststätte der Spielvereinigung Stegaurach am Weiberfasching-Donnerstag, 08.02.18 ab 19.30 Uhr, alles anders als sonst. Denn dann haben die Frauen das Zepter in der Hand und nicht die Fußball-Jungs.

Abwechslungsreiches Programm:

Bei einem abwechslungsreichen Musikprogramm von Werner Scheer mit seiner Tochter Verena wird bis in die späten Stunden getanzt, getanzt und noch mal getanzt. Unterbrechen lassen sich die Närrinnen nur durch die Showeinlagen der Garde Stegaurach, der Sporttanzgruppe des SV Ober-/Unterharnsbach und das Männerballett der FFW Stegaurach. Ein paar kurze Spiele eruieren die 9. Faschingsprinzessin 2018, die am Faschingssonntag auf dem Gemeindewagen den Faschingszug mit anführt. Eine Verlosung von 2 x 2 Michl-Müller-Karten für die Aufführung am 28.04.18 in der Aurachtalhalle von Stegaurach runden das bunte Programm ab.

Also, auf geht’s für alle Mitglieder und Nichtmitglieder bei freiem Eintritt zu einem stimmungsvollen Abend mit vielen Attraktionen, bei dem gute Laune und viel Tanz Programm ist!