Sportkegeln Regionalliga der Frauen Ofr/Ufr.



Am vorletzten Spieltag Samstag,17. März Kegel-Regionalliga der Frauen gewinnt Zuhause der TTC-Freiweg Gestungshausen gegen Dreieck Schweinfurt mit 7:1 TP jedoch wurde das Spiel wegen eines formfehlers mit O:8 TP vom Spielleiter der Regionalliga für Schweinfurt gewertet.

Was war passiert:

In der eigens für Bayern veränderten Sportordnung 3.4 heißt es "Eigene Durchführungsbestimmungen zum Spielbetrieb im BSKV" also Abweichend zur DKBC-SpO, Teil C 2.3.1 wird der Punkt Mannschaftsaufstellung wie folgt geregelt:

Für jedes Spiel sind vor Spielbeginn mit dem Formular Mannschaftsaufstellung bis zu 10 Spieler dem Schiedsrichter bzw. Aufsichtsführenden zu benennen. Davon dürfen 8 Spieler tatsächlich zum Einsatz kommen. Die dem Schiedsrichter bzw. Aufsichtsführenden gemeldeten Spieler sind bei der Vorstellung der Mannschaften von diesem vorzulesen.

Die Heimmannschaft muss mit der Nennung der max. 10 Spieler bis spätestens 30 Minuten vor Spielbeginn die Startreihenfolge der 6 zum Einsatz vorgesehenen Spieler vorlegen. Die Gastmannschaft setzt dann in Kenntnis der Aufstellung der Heimmannschaft bis spätestens 20 Minuten vor Spielbeginn ihre 6 Spieler dagegen.

Bei Nichteinhaltung der Abgabezeiten der Mannschaftsaufstellung ist das Spielrecht der betroffenen Mannschaften verwirkt.

In Gestungshausen ist der Spielbeginn 16:30 Uhr angegeben und die Abgabe der Mannschaftsaufstellung erfolgte um 16:03 dies führte dazu das Gestungshausen ein klar gewonnes Spiel zwei Tage später vom Spielleiter annuliert wurde und das Spiel als nicht gespielt gewerdet, was für eine tolle sportliche und faire Handlung, wenn sie auch nach der veränderten Sportordnung des BSKV rechtens ist, dies ist in meinen Augen sehr bedenklich und es wird nicht zum Fair Play im Kegelsport beitragen.

PS: Gestungshausen kann aber stolz sein so ein Spiel abgeliefert zu haben und Schweinfurt regelrecht an die Wand spielte, aber dafür bestraft wurden.

Es lebe der Kegelsport !

ÜL-Kegeln Otto Popp in Gestungshausen