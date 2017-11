4. November lud die Jugendblaskapelle Burgwindheim zusammen mit dem Kreisorchester Bamberg zu einem gemeinsamen Konzertabend. Den Auftakt machte das Kreisorchester Bamberg unter der Leitung von Josef Gentil mit der festlichen Ouvertüre „The Golden Year“ von Alfred Reed. Mit der dreiteiligen Suite „The Legend of Ali Baba“ des belgiers Bert Appermont gab das Orchester anschließend einen Einblick in die Elemente der orientalischen Musikkultur.



Nachdem die Halle von arabischen Klängen erfüllt war, folgte als nächstes ein Werk des erst 2017 verstorbenen britischen Komponisten Derek Bourgeois. Seine „Serenade Op. 22c“, welche ursprünglich für Orgel geschrieben und später für Blasorchester gesetzt wurde, schaffte mit ihren eigenwilligen Taktarten ein beschwingt rhythmisches Grundgerüst über dem die von Oboe und Klarinette vorgetragene Melodie nahezu schwerelos dahinschwebte. Auf diese sanften Klänge folgte der Marsch „Milano“ des Italieners Amilcare Ponchielli.



Als Kontrastprogramm zu den vorhergehenden Marschklängen folgte eine irische Melodie des gebürtigen Australiers Percy Aldridge Grainger, der nicht nur komponierte, sondern sich auch mit der Sammlung britischer Volkslieder beschäftigte. Die Bearbeitung der beliebten Volksweise „Irish Tune From County Derry“, auch bekannt unter dem Namen „Danny Boy“, widmete Grainger dem norwegischen Komponisten Edward Grieg.



Zum Ausklang des ersten Teils des Konzertabends folgten als letztes Stück des Kreisorches-ters die letzten zwei Stätze aus Alfred Reeds „First Suite for Band“. „3. Rag“, ein leichtes Scherzo, das in Ragtime-Rhyrhmen und Ragmotiven gesetzt ist und „4. Galopp“, ein ameri-kanischer Zirkusgalopp, der unter der Tempoanweisung „so schnell wie möglich, aber nicht schneller“ Orchester und Zuhörer gleichermaßen beschwingt in die Pause brachte.



Den zweiten Teil eröffnete die Jungendblaskapelle Burgwindheim unter Leitung von Ralf Herbstsommer mit der „Fächer-Polonaise“ des österreichischen Komponisten und letzten k.u.k. Hofballmusikdirektors Carl Michael Ziehrer. Im Anschluss wurde der Abend mit dem bekannten Walzer „An der schönen blauen Donau“ von Johann Strauß (Sohn) fortgesetzt. Die inoffizielle österreichische Nationalhymne erklingt alljährlichen beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker und ist ein beliebtes Werk für Bälle und klassische Unterhaltungs-konzerte, weshalb sie auch in Burgwindheim nicht fehlen durfte.



Die Beliebtheit von Vergnügungsreisen mit dem Zug veranlasste Johann Strauß (Sohn) im Winter 1863/64 zur Komposition des nächsten Musikstückes, der Polka schnell „Vergnü-gungszug“, die 1864 in den wiener Redoutensälen erstmals aufgeführt wurde. Bei der zweiten Polka des Abends, „Feuerfest!“, erklang zur Erinnerung an das Schmiedehandwerk ein rhythmischer Amboss. Josef Strauß, ein Bruder des Walzerkönigs, schrieb dieses Polka française anlässlich des Verkaufs des 20.000 Tresors der Firma Wertheim, die ihre Produkte als feuerfest bewarb.



Wieder bei Johann Strauß (Sohn) angekommen ließ die Jugendblaskapelle eine Bearbeitung des 1890 komponierten „Kaiserwalzers“ erklingen. Das Werk, beginnend im langsamen Marschtempo und die darauffolgende Walzerkette in vier Abschnitten, ist bis heute einer der bekanntesten und beliebtesten Wiener Walzer.



Das Ende des zweiten Teils läutete die Polka schnell „Unter Donner und Blitz“ von Johann Strauß (Sohn) ein, bevor das Kreisorchester Bamberg und die Jugendblaskapelle Burgwind-heim als ganz besonderen Abschluss gemeinsam mit dem Marsch „Furchtlos und Treu“ von Julius Fučik und „The Irish Blessing“ von Joyce Eilers-Bacak des Abend musikalisch ausklin-gen ließen.