Erster Kalender 2018 für den Bürgermeister

Die PETTSTADTer KULT.schmiede überreicht dem Bürgermeister den neuen Heimatkalender für 2018



Zum siebten Mal bereits gibt der Ortskulturverein PETTSTADTer KULT.schmiede einen Jahreskalender mit historischen Fotos heraus. Der überwiegend aus Schwarzweißbildern zusammengestellte Kalender reicht bis in die 1920er Jahre zurück. Sie zeigen neben alten Ortsaufnahmen vor allem Ausschnitte aus dem geselligen und religiösen Leben in der Gemeinde: Große Hochzeitsgesellschaften, die Feier der Erstkommunion, aber auch das lustige Treiben an Fasching oder an der Kerwa erlauben einen nostalgischen Rückblick in die „gute, alte Zeit“.

Der Kalender ist in Pettstadt bei der Gärtnerei Reichert und bei der Sparkassenfiliale für 8,-€ zu erwerben.



EZ