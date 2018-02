Die Tourist-Information Fränkische Toskana war vom 26.-28. Januar auf der Reisemesse in Dresden vertreten. Als Anschliesser am Stand der Tourismuszentrale Fränkische Schweiz informierte Tourismusmanagerin Bianca Müller im persönlichen Gespräch mehrere Hundert potenzieller Gäste über die Gemeinden Litzendorf, Memmelsdorf und Strullendorf. Das neue Unterkunftsverzeichnis, der Flyer zum 13-Brauereien-Weg und die Rad- und Wanderbroschüren fanden reißenden Absatz. Das Gewinnspiel, bei dem die Anzahl an Malzkörnern in einem Glas geschätzt werden musste, kam bei den Besuchern sehr gut an.



Jeweils eine Bier-Genießer-Tour durch vier Brauereien in der Fränkischen Toskana im Wert von € 25.- gewannen:



Herr D. Apati aus Dresden,

Herr H. Roch aus Radeberg,

Herr A. Kohl aus Dippoldiswalde-Schmiedeberg.



Die Gewinner wurden schriftlich informiert.



Der nächste Messeauftritt der Tourist-Information Fränkische Toskana ist vom 2.-3. März auf der Freizeit, Touristik & Garten in Nürnberg.