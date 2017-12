Anstatt viel Geld für Kundengeschenke zu Weihnachten auszugeben, spendet die Firma Elektro Kestler aus Hesselberg, wie auch in den vergangenen Jahren 500 Euro für einen guten Zweck. Dieses Mal erhielt das Spielstraßenteam des Kinderabenteuerlandes, in Form von großen Bausteinen den Zuschlag.

"Die Frau ist in diesem Team dabei und war der Meinung, da wird was gebraucht", sagt Christian Kestler. Am Ende des Gottesdienstes am 2. Advent wurde das Geschenk symbolisch übergeben. Das Abenteuerlandteam unter Leitung von Sr. Teresa hat sich zur Aufgabe gemacht, einen kindgerechten Gottesdienst anzubieten und so ganz viele Kinder und deren Familien anzusprechen.