Königstafel mit Überraschung



Am Samstag, 18. November 2017 lud die amtierende Regentschaft mit dem Schützenkönig Reinhard Mohr, 1. Ritterin Erika Eck und 2. Ritterin Christina Zeitner die Mitglieder des Schützenvereins Creidlitz zur Königstafel in das Schützenhaus ein. Der Einladung folge fast die Hälfte der Mitglieder.



Im Rahmen der Begrüßung überraschte Reinhard Mohr die Anwesenden mit einem Geschenk. Anstelle des üblichen Sektempfanges überreichte er dem Schützenverein eine Gedenktafel anlässlich der Aufnahme des deutschen Schützenwesens als Weltkulturerbe durch die UNESCO. Bereits 2015 würdigte das Expertenkomitee der UNESCO das „Schützenwesen in Deutschland“ als „Ausdruck lokal aktiver Kulturpraxis mit lebendiger Traditionspflege, die stark in örtliche Sozial- und Kulturmilieus eingebunden ist“. Es gebe „vielfältige Maßnahmen zur Weitergabe, unterschiedliche Formen der Jugendarbeit und eine aktive Pflege regionaler und europäischer Verbindungen. Auch die Verpflichtung gegenüber sozialem Engagement und ziviler Kultur im Umgang mit Waffentechnik und Waffengebrauch sowie der integrative Charakter wurden hervorgehoben.“



Im Namen des Vereins bedankte sich Oberschützenmeister Michael Eck und versprach der Gedenktafel einen würdigen Platz zu geben. Zudem übergab die Vorjahreskönigin Christina Zeitner die gestiftete Königsscheibe an den Nachfolger Reinhard Mohr.



Hohes sportliches Niveau 2017



Auch die sportlichen Leistungen blieben an diesem Abend nicht unerwähnt. Rückblickend begannen die Creidlitzer Schützen das Sportjahr 2017 mit insgesamt 43 Starts bei den Gaumeisterschaften. Die Ausbeute hierbei waren 16 Podestplätze (1. Platz für Erika Eck - Luftgewehr, Michael Eck – KK 3x20 / KK liegend, Christopher Fischer - Luftpistole, Erhard Loch -Luftgewehr, Michael Schnabel - Luftpistole, Julia Schulz – Sportpistole, Mannschaft Senioren Luftgewehr / 2. Platz für Georgios Karanikas - Luftpistole, Erhard Loch – KK liegend, Lothar Woyke – Luftgewehr / Armbrust 10 Meter, Mannschaft Schützen Luftpistole / 3. Platz für Georgios Karanikas – Freie Pistole, Sven Klostermann – KK liegend, Renate Schramm – KK-Auflage, Julia Schulz - Luftpistole, Lothar Woyke – KK liegend). Insgesamt konnten 26 Qualifizierungen für die Bezirksmeisterschaften in Oberfranken errungen werden.



Auch bei den Bezirksmeisterschaften 2017 war die Ausbeute mit 8 Podestplätzen (1. Platz für Georgios Karanikas – Freie Pistole und Lothar Woyke – Armbrust 10 Meter / 2. Platz für Georgios Karanikas - Luftpistole und Erhard Loch – KK liegend / 3. Platz für Christopher Fischer – Luftpistole / Erhard Loch - Luftgewehr, Ralf Schramm - Luftgewehr, Renate Schramm – KK Auflage, Christina Zeitner - Luftgewehr) sowie 8 Starts bei den Bayerischen Meisterschaften auf der Olympiaschießanlage in München-Hochbrück zufriedenstellend. Ein kleiner Wehrmutstropfen war, dass diesmal kein Schütze ein Startrecht für die Teilnahme bei den Deutschen Meisterschaften erreichte.



Als Dankeschön für ihren Einsatz erhielten alle Platzierten der Meisterschaften 2017 für den Trainingsfleiß und zeitlichen Einsatz ein Präsent. Zudem wurde den Schützen Reinhard Mohr, Patrick Mohr, Erhard Loch, Renate Schramm, Erika Eck, Georgios Karanikas und Oliver Schulz für überobligatorischen Einsatz bei den Besuchen der auswärtigen Hauptschießen mit einem Präsent gedankt.



Rundenwettkampfsaison 2017 / 2018



Im Oktober startete die neue Rundenwettkampfsaison an der die Creidlitzer Schützen mit insgesamt 11 Mannschaften im Schießbetrieb und einer Mannschaft beim Sportkegeln teilnehmen. Den 1. Tabellenplatz ohne bisherigen Punktverlust belegen aktuell die 1. Luftgewehrmannschaft in der Gauoberliga (Erhard Loch, Patrick Mohr, Reiner Sippel, Yannick Sippel), die 2. Luftgewehrmannschaft in der A-Klasse (Sven Klostermann, Kai Schuhmann, Jürgen Stammberger, Fabian Wäschenfelder, Lothar Woyke), die 1. Sportpistolenmannschaft in der Gauliga (Marcus Fischer, Georgios Karanikas, Holger Morgner, Alexa Stegner) sowie die Mannschaft der Sportkegler in der Kreisklasse Nord (Markus Interwies, Christian Kalb, Andreas Kleiber, Jonas Kux, Christoph Riesel). In der Disziplin Luftpistole belegen die 1. Mannschaft in der Oberfrankenliga (4.-höchste Liga im Sportschießen) aktuell den 6. Platz (Marcus Fischer, Georgios Karanikas, Sabina Mai, Holger Morgner, Oliver Schulz, Alexa Stegner), die 2. Mannschaft in der Gauklasse den 2. Platz (Manuel Bamberger, Michael Eck, Julia Schulz, Oliver Schulz), die 3. Mannschaft in der Gauklasse den 4. Platz (Christopher Fischer, Mathias Morgner, Sergej Netschiporenko) und die 2. Sportpistolenmannschaft den 4. Platz (Michael Eck, Julia Schulz, Oliver Schulz). Bei den Auflageschützen ist die 1. Mannschaft in der Gauoberliga an Platz 5 (Christoph Förbs, Erhard Loch, Reinhard Mohr) und die 2. Mannschaft in der Klasse B an Platz 1 (Erika Eck, Michael Eck, Walter Schmid). Auch beim Damenvergleichsschießen auf Gauebene sind die Creidlitzer Amazonen mit Platz 2 (Angela Jungkunz, Renate Schramm, Christina Zeitner) und Platz 3 (Erika Eck, Doris Engel, Christian Kob) in diesem Jahr wieder erfolgreich gestartet.



Gaumeisterschaften 2018 starten erfolgreich



Bereits seit Oktober laufen die Gaumeisterschaften im Sportschießen für das Sportjahr 2018. Diese wurden auf den Standanlagen der SSG 1888 Weidhausen, der SG Mühlengrund Scheuerfeld und der Priv. SSG Lichtenfels ausgetragen. Hierbei waren die Creidlitzer Schützen mit 28 Einzelstarts und 5 Mannschaften in 7 unterschiedlichen Disziplinen für Kurz- und Langwaffen dabei.



Mit vier Meister- und sieben Vizemeistertiteln kann sich die Ausbeute durchaus sehen lassen. Insgesamt errangen die Creidlitzer Schützen bereits 13 Podestplätze (7 x 1. Platz, 5 x 2. Platz, 1 x 3. Platz) bei den Einzelstartern sowie 2 Podestplätzen (1 x 1. Platz, 1 x 3. Platz) bei den Mannschaftswertungen. Damit liegt die Ausbeute bei 53 Prozent.



Die nächsten Wettkämpfe werden ab Februar in unterschiedlichen Kurz- und Langwaffendisziplinen ausgetragen. Die Vorstandschaft wünscht den Akteuren bereits heute „Gut Schuss“.



Interessenten willkommen

Jeder schießsportlich Interessierte kann sich unverbindlich während der Trainingszeiten mittwochs (Schießen und Kegeln) und freitags (Schießen) vor Ort informieren. Zudem gibt es umfangreiche Informationen über den Verein unter



www.schuetzenverein-creidlitz.de www.facebook.com/schutzenverein.creidlitz.7/ www.facebook.com/groups/1080543421964663/

Youtube Schützenverein Creidlitz



Für neue Mitglieder stehen im Verein ausreichend Sportgeräte sowie für Kinder unter 12 Jahren Lichtpunktwaffen zur Verfügung. Das Sportangebot wird abgerundet durch Bogenschießen am Dienstag und Blasrohrschießen während der Trainingszeiten.