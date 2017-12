„Dachschaden“ so heißt das Theaterstück, das der SV Merkendorf zum Jahresanfang 2018 für Sie im Saal der Brauerei Wagner spielt. Die lustige und turbulente Handlung des 3-Akters verspricht jede Menge Unterhaltung und Kurzweile. Zur Einleitung zeigt die Nachwuchsgruppe den Einakter „Heiraten ist schön“. Die Vorstellungen am Freitag, 05.01., Samstag, 06.01. und Samstag, 13.01.2018 finden jeweils um 19.00 Uhr statt. Am Freitag, 05.01.2018 wird die Vorstellung für Kinder um 14.00 Uhr aufgeführt. Karten ab sofort in der Brauerei Wagner.



Das Bild zeigt die Darsteller (v. l.) Norbert Steiner, Christian Will, Christoph Zabel, Stefanie Will, Andreas Link, Frank Schneider, Sabine Eichhorn und Sabine Nickel.